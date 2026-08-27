Eclipse lunar llegará a Costa Rica: ¿a qué hora podrá verlo?

Los costarricenses tendrán este jueves 27 de agosto la oportunidad de observar un llamativo fenómeno astronómico: un eclipse lunar parcial que podrá verse durante la noche desde Costa Rica.

Según la Fundación CIENTEC, el fenómeno comenzará a las 7:23 p. m., cuando la Luna ingrese en la fase penumbral. Sin embargo, esta primera etapa será difícil de distinguir a simple vista.

La parte más llamativa comenzará a las 8:33 p. m., cuando inicie el eclipse parcial y la sombra más oscura de la Tierra comience a cubrir la Luna.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en Costa Rica?

El eclipse lunar tendrá varias etapas durante la noche. CIENTEC detalló los horarios para Costa Rica:

7:23 p. m.: inicia la fase penumbral.

inicia la fase penumbral. 8:33 p. m.: comienza el eclipse parcial.

comienza el eclipse parcial. 10:12 p. m.: ocurre el máximo del eclipse.

ocurre el máximo del eclipse. 11:51 p. m.: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 1:01 a. m. del viernes: finaliza la fase penumbral.

El fenómeno tendrá una duración total de 5 horas y 38 minutos. No obstante, los cambios más evidentes a simple vista comenzarán después de las 8:33 p. m. (Fundación CIENTEC⁠)

¿Cuál será la mejor hora para observar el eclipse?

Aunque el eclipse comenzará a las 7:23 p. m., esa primera etapa será poco perceptible porque la Luna estará atravesando la penumbra terrestre.

La mejor oportunidad para apreciar el fenómeno será durante la fase parcial, que comenzará a las 8:33 p. m.

El momento de mayor cobertura llegará a las 10:12 p. m. Para entonces, aproximadamente 93% de la Luna estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra.

Solo una pequeña parte del disco lunar permanecerá fuera de esa sombra. (Fundación CIENTEC⁠)

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