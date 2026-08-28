Vea aquí en vivo el eclipse de la Luna de Sangre

Los costarricenses podrán disfrutar este jueves 27 de agosto de un eclipse lunar parcial, un fenómeno astronómico que será visible durante varias horas de la noche desde Costa Rica.

El mejor momento para observarlo

El eclipse comenzará a las 7:23 p. m. con la fase penumbral, aunque será difícil de distinguir a simple vista. A las 8:33 p. m. iniciará la fase parcial y el máximo del fenómeno llegará a las 10:12 p. m.

En ese momento, cerca del 93% de la Luna estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra, lo que hará que la parte cubierta adquiera una tonalidad cobriza o rojiza, conocida popularmente como “Luna de Sangre”.

Vea el eclipse en vivo

Si las condiciones del tiempo dificultan observar el cielo desde Costa Rica, puede seguir el eclipse en vivo a través del enlace que encontrará a continuación.

Vea aquí el eclipse de Luna de Sangre en vivo

El fenómeno finalizará durante la madrugada del viernes, a la 1:01 a. m., cuando termine la fase penumbral.

Este evento astronómico no volverá a repetirse de esta misma forma hasta el 2028.

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