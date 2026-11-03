Dueños de vehículos eléctricos ahora deben pagar el 100 % del impuesto a la propiedad

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los dueños de los más de 37.906 vehículos eléctricos del país deberán pagar por primera vez el 100 % del impuesto a la propiedad en el marchamo 2027, monto que se calcula según el valor fiscal del automotor.

Esto se debe a que las exoneraciones otorgadas por la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico se aplicaron de manera temporal y gradual hasta el año anterior, por lo que a partir de este año pagarán la totalidad del tributo.

Un conductor relató que su marchamo pasó de 220.000 a 350.000 colones, un incremento del 29 %, mientras que el 50 % de la recaudación de este impuesto se destinará al Conavi para mejorar la red vial nacional.