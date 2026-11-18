Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Dos hombres, dañaron varios vehículos tras intentar huir de la policía en San Pedro de Barva de Heredia, en un recorrido marcado por la imprudencia y el exceso de velocidad que terminó con su detención y con el hallazgo de un cargamento de droga.

De acuerdo con el subdirector de la Fuerza Pública de Heredia, un vehículo emprendió la huida cuando se le dio la señal de alto y notó la presencia policial, y durante el recorrido colisionó con varios automóviles hasta que fue interceptado en Calle Segura, cerca de Puente Salas y de la Ruta Nacional 126.

El hecho ocurrió entre las 15:00 y las 16:00 en una de las calles más transitadas que comunican a Barva con Santa Bárbara y con Alajuela, y aunque no se reportaron personas heridas, uno de los vehículos afectados era de un taxista informal que quedó sin trabajo debido a los daños severos.