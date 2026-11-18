Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones programadas del servicio eléctrico para este jueves 19 de noviembre en sectores de San José.

Los lugares sin luz

Según informó la entidad, estas serán las zonas sin electricidad:

San José, Central, Pavas: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, Vásquez de Coronado, San Rafael: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los cortes obedecen a trabajos por contrato de redes eléctricas y construcción de obras eléctricas.

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