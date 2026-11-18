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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones programadas del servicio eléctrico para este jueves 19 de noviembre en sectores de San José.
Según informó la entidad, estas serán las zonas sin electricidad:
Los cortes obedecen a trabajos por contrato de redes eléctricas y construcción de obras eléctricas.
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