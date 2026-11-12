Dos personas fueron extraditadas a Francia desde Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Dos personas fueron extraditadas este jueves a Francia, tras una solicitud emitida por la justicia de ese país europeo.

Se trata de un hombre de nacionalidad italiana de apellido Vasili, de 68 años de edad, y un ciudadano colombiano naturalizado costarricense de 48 años de edad.

Agentes de la Oficina Central de Interpol en el país, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron el traslado.

Al hombre de 68 años de edad se le vincula con un homicidio calificado ocurrido en 2021 en Santa Cruz de Guanacaste, contra un ciudadano francés de apellido Gazelle.

“Al primero de ellas, a Vasily, de 68 años, se le vincula al homicidio de un ciudadano francés”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El otro aprehendido estaría presuntamente vinculado con una organización de tráfico internacional de drogas desde Colombia hacia Francia.

Ambos permanecían en prisión desde septiembre y noviembre de 2021, respectivamente, hasta este jueves, cuando se concretó la extradición.

Las gestiones derivan de requerimientos de las autoridades francesas, que buscan procesarlos en su territorio.

El caso involucra a extranjeros tanto en el rol de víctimas como de presuntos responsables, pero los hechos ocurrieron en territorio costarricense.

La extradición se enmarca en la ley aprobada el año anterior, que implicó una reforma constitucional y ha permitido ejecutar traslados a otros continentes.

Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar las agrupaciones criminales y golpear el tráfico internacional de drogas.