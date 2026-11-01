Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Dos mujeres protagonizaron un pelea en medio de una fiesta de disfraces de Halloween, en un casino ubicado en el sector de Jacó, Garabito, Puntarenas.

Video de la pelea de mujeres

El video muestra cómo ambas mantienen una disputa en el suelo, hasta que presentes llegan a intervenir. Una de ellas se levantó y aprovechó para patear a su adversaria.

Otros presentes también mantenían sus riñas alrededor del principal pleito.

¿Cómo terminó la pelea?

De momento se desconoce cuál fue el desenlace. Lo último que se ve es cómo una de las involucradas intentaba levantarse.

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