Dos huecos en carretera preocupan a los vecinos de San Pablo de Heredia

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Dos huecos en la carretera preocupan a los vecinos de la comunidad de Rincón de Sabanilla, en San Pablo de Heredia, quienes temen que las maniobras de los conductores provoquen un accidente en la zona.

Uno de los huecos está sobre la vía del tren y el otro en plena curva del puente Gertrudis, por lo que los conductores deben invadir el carril contrario en hora pico y la calle se convierte en un parqueo.

El municipio informó que realizó mantenimiento en septiembre, pero determinó que el desnivel se originó por una fuga en una tubería del AyA, mientras el hueco sobre la línea férrea corresponde al Incofer.