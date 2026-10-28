Dos hospitales capitalinos enfrentan dificultades para ubicar personas que necesitan ser internadas

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Dos hospitales capitalinos enfrentan en este momento dificultades para ubicar a las personas que necesitan ser internadas, mientras la espera genera angustia entre familiares que viven momentos de incertidumbre.

Los seres queridos de los pacientes permanecen en los servicios de emergencias a la espera de una cama, situación que ha sido reconocida por la Caja Costarricense de Seguro Social.

La institución advierte que este panorama podría complicarse al cierre de año, cuando aumenta la presión sobre los servicios de salud debido a la mayor demanda de atención.