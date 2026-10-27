Dos hombres quedan graves tras accidente de tránsito

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió la colisión de dos motocicletas en San José de Upala, Alajuela, que dejó a dos hombres adultos heridos.

Los hechos se reportaron a las 12:51 p. m. Al lugar se desplazaron una unidad avanzada y una unidad básica para atender a los afectados.

Tras el impacto, uno de los pacientes resultó en condición crítica y el otro en estado urgente. Ambos fueron trasladados al Hospital de Upala.

De momento, no una identificación ni una actualización de estos dos hombres heridos.

Por: Camila Rosales Méndez

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