Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Dos de los cabecillas de la banda ‘Los Gery’ fueron detenidos la tarde de este lunes en Cristo Rey, en el cantón de La Unión, provincia de Cartago, durante la Operación Cacería, luego de que intentaran escapar entre patios, lotes baldíos y bosque.

Los hombres, identificados como Julio César Ramírez Garbanzo y William Sánchez Barrantes, emprendieron la huida por la parte posterior de su vivienda al notar la presencia de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Según detalló el periodista Hernán Barrantes, un dron siguió paso a paso su ruta de escape hasta lograr su captura.

Ambos permanecían en fuga desde junio anterior, cuando la Policía de Control de Drogas realizó una serie de allanamientos para desarticular la organización.

Con estas detenciones, la operación contabiliza 28 personas aprehendidas por integrar una estructura que opera desde el 2016 en Cartago y que se ha extendido a otras zonas de la provincia y hacia la capital.

El director de la DIS indicó que la banda ha tenido azotada a la provincia de Cartago, mientras las autoridades esperan que se les dicte prisión preventiva a los dos aprehendidos.