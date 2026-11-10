Dos colombianos y un ecuatoriano fueron sorprendidos en una embarcación cargada de cocaína

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Dos colombianos y un ecuatoriano fueron detenidos tras ser sorprendidos a bordo de una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína, durante una operación realizada a 41 millas náuticas de las costas de Sierpe de Osa, en Puntarenas.

La embarcación fue interceptada por el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas (GOPES), con el apoyo de un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El operativo permitió decomisar 1.140 kilos de droga y detener a los tres tripulantes, identificados como Reina Arias, de 38 años y nacionalidad ecuatoriana; Perlaza Hurtado, de 52 años; y González Orobio, de 55 años, quien se desempeñaba como capitán de la embarcación.

Uno de los sospechosos registraba antecedentes desde 2016, cuando fue detenido por guardacostas en otra embarcación que también transportaba droga en aguas costarricenses.

Esta es la quinta embarcación interceptada por las autoridades en aguas del Pacífico durante el último mes. En estas operaciones se han decomisado más de 15 toneladas de cocaína y marihuana.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, indicó que el operativo se realizó en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos y la Policía Nacional.

Además, advirtió: “Vamos a seguir yendo de frente contra esta gente que quiere traer drogas al país. A ellos los vamos a cazar, los vamos a detener y los vamos a presentar. No vamos a aflojar porque queremos más seguridad para Costa Rica”.