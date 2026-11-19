Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Dos choques que se presentaron recientemente, provocaron el colapso de la autopista General Cañas.

¿Cuáles son los dos accidentes que colapsan la General Cañas?

Según el reporte, uno de las colisiones se presentó frente al Conservatorio Castella, entre dos vehículos pesados, y otra entrando al Puente Alfredo González Flores, entre dos vehículos livianos.

¿En qué sentido?

Ambos accidentes se dieron en el sentido Alajuela-San José.

Se pide a los conductores tomar las previsiones del caso.

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