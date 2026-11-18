Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Pacífico Central y las aguas frente a sus costas encabezan la lista de lugares donde tiembla más en Costa Rica.

Según el OVSICORI de la Universidad Nacional, esa región concentró más de la mitad de la actividad sísmica durante los primeros diez meses de 2026.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, el observatorio localizó más de 9.500 sismos en el país y sus alrededores.

La población sintió 191. Los investigadores señalaron que la actividad sísmica mantuvo un comportamiento similar al de años anteriores.

¿Por qué tiembla tanto en el Pacífico Central?

En esta región, la placa del Coco se hunde bajo las placas del Caribe y de Panamá.

Ese proceso genera sismos, al igual que la deformación interna de las tres placas.

En mayo, por ejemplo, varios de los temblores que sintió la población ocurrieron frente a la costa entre Jacó y Playa Hermosa.

¿Cuál fue el temblor de mayor intensidad?

El 24 de agosto, a la 1:37 de la madrugada, un sismo de magnitud 5,0 alcanzó la mayor intensidad del periodo en Costa Rica: grado VI en la escala de Mercalli modificada.

El OVSICORI ubicó su epicentro ocho kilómetros al noreste de San Isidro de Coronado.

Acá el estudio completo del OVSICORI



