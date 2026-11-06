Don Stockwell quedó libre y sin medidas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Don Stockwell quedó libre y sin ningún tipo de medida cautelar, tras la decisión del juez penal de Goicoechea en el Caso Éxodo.

El magistrado consideró que no existe ni siquiera un grado de probabilidad de que el promotor de conciertos haya cometido el delito de lavado de dinero.

La investigación conocida como Éxodo acusa a 18 personas del delito de legitimación de capitales, es decir, lavado de dinero mediante la producción de eventos masivos como conciertos.

Según la Fiscalía, el dinero utilizado para financiar esos eventos provenía de una supuesta organización criminal vinculada a un sospechoso conocido con el alias de Sobrino.

La audiencia de medidas cautelares se realizó durante varias semanas y hace pocas horas se dio el fallo del juez penal.

El resultado fue de 11 personas en prisión preventiva por seis meses, entre ellas el empresario y promotor de conciertos Hugo Benavides Barboza y su esposa. Los otros siete sospechosos quedaron libres, entre ellos Stockwell y los familiares de alias Sobrino.

Daniel Brenes, abogado de Stockwell confirmó la resolución del juzgado penal. “El juez penal resuelve que don Stowell queda sin ningún tipo de medida cautelar y en libertad”, declaró el defensor.

Añadió que el proceso sigue en investigación y que su cliente seguirá colaborando con el Ministerio Público “para poder llegar a la verdad real de los hechos”.

El juez penal de Goicoechea indicó que no existe grado de probabilidad de que las siete personas liberadas participen en la comisión del delito de lavado.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía contra ellas no le permiten establecer que estuvieran trabajando directamente dentro de una organización delictiva.

Para los 11 sospechosos que irán seis meses a prisión preventiva, el juez estableció una alta probabilidad de participación en los delitos de legitimación de capitales, tráfico de drogas y préstamos gota a gota. También determinó un enorme peligro de fuga y de continuidad delictiva, porque según las pesquisas de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no tenían arraigo laboral, domiciliar ni familiar.