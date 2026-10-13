Investigan donación de ₡14 millones de Don Stockwell a partido político

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza una donación de ₡14.166.000 que el empresario Don Stockwell habría realizado al partido Unidos Podemos durante 2025.

La institución desarrolla un estudio para determinar si los recursos que presuntamente recibió la agrupación política tienen un origen lícito y pueden rastrearse.

TSE analiza origen de donación a Unidos Podemos

El órgano electoral confirmó que su área técnica trabaja en un estudio de solvencia económica relacionado con las presuntas donaciones de Stockwell Ulloa a Unidos Podemos.

El análisis busca verificar la procedencia del dinero y establecer si los recursos cumplen con los requisitos legales de financiamiento político.

Asamblea investiga posibles vínculos entre política y crimen organizado

Paralelamente, la Asamblea Legislativa aprobó una comisión para investigar posibles vínculos entre el crimen organizado y los partidos políticos.

La iniciativa contempla revisar las campañas electorales anteriores.

Uno de los objetivos señalados por los legisladores es determinar si dinero proveniente de actividades ilícitas pudo ingresar al financiamiento de agrupaciones políticas.

Además, la Fiscalía abrió una investigación relacionada con fotografías en las que aparece el extraditable Juan Carlos Tam Xion junto a figuras del Partido Pueblo Soberano.

Estos procesos corresponden a investigaciones distintas. Por ahora, el estudio del TSE sobre la donación a Unidos Podemos busca establecer el origen de los recursos señalados.

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