Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La última publicación de Don Stockwell antes de ser detenido llamó la atención luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmara su captura este miércoles 7 de octubre.

El reconocido productor de conciertos apareció en redes sociales en un contenido relacionado con el mundo de la música y los espectáculos.

Stockwell compartió momento con el hijo de Snoop Dogg

En la publicación, Don Stockwell aparece conversando con el hijo del reconocido cantante estadounidense Snoop Dogg.

El productor también estuvo relacionado con la organización del evento que concretó la llegada del famoso artista a Costa Rica.

La publicación se realizó poco antes de que las autoridades ejecutaran varios allanamientos como parte de una investigación por supuesto lavado de dinero.

OIJ detuvo a reconocido productor

El OIJ confirmó la detención de Don Stockwell durante la mañana de este 7 de octubre. Además, las autoridades detuvieron al productor de conciertos Hugo Barboza.

Ambos son reconocidos por su participación en la organización de diferentes eventos musicales.

Investigación apunta a una organización

El caso tiene como principal señalado a un hombre de apellido Vargas, alias “Sobrino”, quien ya había sido detenido y actualmente permanece en prisión.

Según explicó Carlo Díaz, fiscal general, el supuesto líder de la organización habría continuado operando pese a encontrarse en un centro penitenciario.

La investigación continúa para determinar la participación de los diferentes involucrados.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.