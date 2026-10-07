(FOTO) Difunden imagen de Don Stockwell tras ser detenido

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió este miércoles 7 de octubre una imagen de Don Stockwell tras ser detenido durante la operación ÉXODO.

En la fotografía aparecen dos agentes del OIJ sujetando a Stockwell de las manos mientras es trasladado luego de uno de los allanamientos.

OIJ difundió imagen de Don Stockwell

La fotografía muestra al reconocido productor de conciertos bajo custodia de los agentes judiciales.

El OIJ detuvo a Stockwell como parte de una investigación por supuesto lavado de dinero vinculada con una estructura criminal liderada por un hombre de apellido Vargas, conocido como alias “Sobrino”.

Las autoridades realizaron 22 allanamientos en diferentes puntos del país y detuvieron a 20 personas.

Investigación apunta a millonarias inversiones

Según explicó Michael Soto, director interino del OIJ, la organización habría invertido $859 mil en tres eventos realizados entre 2024 y 2025.

De acuerdo con la investigación, Stockwell y otro productor participaron en esas actividades y recibieron inversión económica de la estructura criminal.

Soto señaló que las autoridades todavía deben analizar otras actividades y realizar un estudio financiero más detallado.

Además, el OIJ investiga posibles inversiones de la organización en bienes, vehículos, oro, ganado y otras actividades económicas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.