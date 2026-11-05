Domo inmersivo en San Carlos combina sonido, imagen y vibración para conectar cuerpo y mente

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El domo inmersivo de Mauricio Vindas García ofrece programas multisensoriales que combinan imagen, sonido y vibración para que las personas realmente se sientan dentro del sonido.

Ubicado en San Carlos de Alajuela, en un valle que funciona como caja de resonancia y con vista al volcán Arenal, el espacio tiene una cobertura de cobre, madera y aluminio que permite que las frecuencias entren al cuerpo y a la mente.

Con 8 metros de altura, 11.3 metros de diámetro y un piso de madera sobre 24 transductores, los programas están dirigidos a la sanación, la meditación y el entretenimiento, y las personas salen inspiradas, relajadas o con un sueño reparador que no habían logrado de otra forma.