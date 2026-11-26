Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El dolor o la presión en la pelvis, acompañados de una necesidad urgente de orinar, pueden relacionarse con una condición crónica conocida como vejiga dolorosa.

El Dr. Alfonso Marín Álvarez, cirujano urólogo, explica sus principales características y responde las dudas más frecuentes sobre este padecimiento.

Esta condición puede provocar una necesidad repentina o frecuente de ir al baño, incluso durante la noche y, en ocasiones, con pequeñas cantidades de orina.

Sus síntomas pueden parecerse a los de una infección urinaria, aunque los análisis y cultivos pueden dar resultados negativos.