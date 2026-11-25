Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El dolor muscular y el cardíaco pueden confundirse porque ambos afectan la zona del pecho. Ante cualquier duda, lo más seguro es buscar una evaluación médica para identificar su origen.

El Dr. Andrés Ulate, cardiólogo, explica cómo reconocer algunas diferencias entre ambos dolores. El muscular suele ser localizado y empeora al presionar la zona, mover el torso o respirar profundamente.

En cambio, el dolor cardíaco puede sentirse como presión, pesadez o ardor, y extenderse al brazo, cuello, mandíbula o espalda.