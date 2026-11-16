¿Dolor lumbar o de riñones? Aprenda a reconocer las diferencias

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El dolor de espalda no siempre está relacionado con los riñones. Aunque muchas personas suelen confundir ambas molestias, existen diferencias en su ubicación y características que pueden ayudar a identificarlas.

El médico internista Gilberth Morera Arguedas explicó cómo reconocer estos síntomas y cuándo buscar atención médica.

El especialista señaló que los riñones se encuentran en la parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral y debajo de las últimas costillas, en una zona conocida como los flancos.

En cambio, la región lumbar se ubica más abajo y comprende la parte inferior de la espalda, la pelvis, los glúteos y el inicio de los muslos.