Dolor facial: cómo identificar el origen de las molestias

La doctora Silvia Chavarría explica cómo diferenciar la neuralgia del trigémino de un dolor de muela.

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Identificar el origen del dolor facial es clave para diferenciar una neuralgia del trigémino de una muela o una sinusitis, según explica la doctora Silvia Chavarría, especialista en medicina paliativa y del dolor.

La especialista detalla que la neuralgia del trigémino provoca un dolor agudo, repentino y punzante, similar a una descarga eléctrica en un solo lado de la cara.

Chavarría también explica que los estímulos mínimos como hablar, masticar, cepillarse los dientes, sonreír o que sople el viento activan el dolor, y advierte sobre el error de extraer muelas sanas por confundir el diagnóstico.