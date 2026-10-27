Dolor facial: cómo identificar el origen de las molestias

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Identificar el origen del dolor facial es clave para diferenciar una neuralgia del trigémino de una muela o una sinusitis, según explica la doctora Silvia Chavarría, especialista en medicina paliativa y del dolor.

La especialista detalla que la neuralgia del trigémino provoca un dolor agudo, repentino y punzante, similar a una descarga eléctrica en un solo lado de la cara.

Chavarría también explica que los estímulos mínimos como hablar, masticar, cepillarse los dientes, sonreír o que sople el viento activan el dolor, y advierte sobre el error de extraer muelas sanas por confundir el diagnóstico.