Dolor en los pies: ¿qué lo provoca y cómo puede tratarlo?

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El dolor en los pies es una molestia frecuente que puede tener múltiples causas, y descubrir qué hay detrás de esa molestia es clave para solucionarla de forma definitiva.

El Dr. Andrés Herrera Montes de Oca, especialista en salud de los pies, explica que entre las causas más frecuentes están la inflamación del tejido que recorre la planta del pie y el dolor punzante en el talón que aparece en los primeros pasos de la mañana.

El especialista detalla que el uso de zapatos muy ajustados, tacones altos o calzado sin soporte provoca fricción, callosidades y sobrecarga.