Dolor de hombro: conozca las causas y cuándo debe buscar atención médica

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El dolor de hombro y sus causas incluyen problemas articulares y musculares, lesiones, malas posturas e incluso factores hormonales.

El doctor José Carlos Caravaca, especialista en terapia manual ortopédica y fisioterapia, explica cuándo hay que preocuparse, qué es el hombro congelado y cómo las lesiones del manguito rotador o la inflamación de la bursa generan molestias intensas.

Además, el especialista detalla cuándo el dolor referido desde el cuello y el tórax afecta la articulación, qué síntomas junto al dolor de pecho exigen acudir a emergencias y cuándo conviene aplicar calor o frío.