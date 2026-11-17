Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El dolor de estómago o problema de vesícula exige distinguir un cólico biliar de otras afecciones digestivas y cardiovasculares, según aclara el doctor Jorge Espitaleta.

El especialista detalla que el cólico biliar produce dolor intenso en el cuadrante superior derecho o en la boca del estómago, aproximadamente una hora o más después de comer.

Además, el reflujo mejora con antiácidos y no genera un dolor opresivo que despierte al paciente por la noche, a diferencia de lo que ocurre con los problemas de vesícula.