Dólar podría volver a bajar en los últimos meses de 2026

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Según un análisis de la Universidad Estatal a Distancia, el precio del dólar podría enfrentar una nueva presión a la baja en los últimos meses del 2026.

La razón, según los expertos, es que durante el cierre de año aumenta el ingreso de dólares por aguinaldos, bonificaciones y diferentes operaciones de empresas.

Al haber una mayor oferta de esta moneda, su precio podría disminuir, por lo que los especialistas recomiendan tanto a la población como a las empresas estar preparados por estos posibles movimientos del tipo de cambio.