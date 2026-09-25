Dólar podría volver a bajar en los últimos meses de 2026

Expertos señalan que el aumento en la oferta de dólares durante los últimos meses de 2026 podría generar nuevos movimientos.

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Según un análisis de la Universidad Estatal a Distancia, el precio del dólar podría enfrentar una nueva presión a la baja en los últimos meses del 2026.

La razón, según los expertos, es que durante el cierre de año aumenta el ingreso de dólares por aguinaldos, bonificaciones y diferentes operaciones de empresas.

Al haber una mayor oferta de esta moneda, su precio podría disminuir, por lo que los especialistas recomiendan tanto a la población como a las empresas estar preparados por estos posibles movimientos del tipo de cambio.