Docentes marcharán contra las políticas de inversión educativa y las medidas salariales

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Los docentes marcharán este miércoles 11 de noviembre contra las políticas de inversión educativa y las medidas salariales.

La manifestación, convocada por ANDE y APS, partirá a las 9 de la mañana del Parque de la Merced y llegará hasta la Asamblea Legislativa, donde los sindicatos esperan que las autoridades escuchen sus planteamientos.

Entre los motivos de la protesta figuran los cuestionamientos a la inversión en educación, las medidas salariales y los recursos destinados al régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

Asimismo, los sindicatos solicitan respuestas sobre sus salarios y el destino de los fondos asignados al sector educativo para este año y el próximo.

La directora del Liceo Regional de Flores, Milka Yataco, expresó su desacuerdo con la convocatoria. Señaló que el curso lectivo está próximo a concluir y que durante este mes se han registrado numerosos permisos sindicales.

“Si quieren luchar por algo, hasta yo estoy de acuerdo, pero que se haga por las vías correctas”, sostuvo. Además, consideró que un día de interrupción del curso lectivo no define ni resuelve los problemas planteados. La directora también hizo un llamado a informarse y mantener una postura crítica: “Pedimos estudiantes críticos, seamos críticos nosotros también”.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, indicó que, a esta fecha, los sindicatos debieron enviar al MEP información sobre dónde, cómo y cuándo se realizará la huelga, quién será el responsable y de qué manera se garantizará la continuidad de los servicios básicos de educación especial y comedores, debido a que los centros educativos deben permanecer abiertos.

El jerarca añadió que las organizaciones sindicales deberán demostrar la afectación económica y social de la huelga para los docentes y el personal administrativo del MEP.

Asimismo, señaló que el Ministerio solicitará a la Procuraduría General de la República que realice las gestiones correspondientes ante el juzgado de trabajo, para que sean esos órganos los que determinen la legalidad de la huelga.

Sánchez también cuestionó los argumentos sindicales sobre una supuesta disminución del presupuesto educativo.

Al respecto, afirmó que el porcentaje del PIB destinado a educación puede reducirse mientras el presupuesto del sector aumenta.

Además, calificó como falsa la afirmación de que el FES va en detrimento, pues, según indicó, la Constitución Política no lo permite.

Las autoridades exhortaron a los conductores que deban transitar por las zonas aledañas al recorrido en San José a utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.