Doble homicidio: encuentran a mujer y a menor de edad asesinadas

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Una mujer adulta y una niña de al menos 10 años fueron encontradas sin vida la tarde de este sábado en el sector de Bella Vista de Liberia, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte de un doble homicidio y las autoridades mantienen el caso bajo investigación.

Cruz Roja atendió la emergencia en Liberia

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió una alerta por una aparente agresión cerca de las 3 p. m. de este sábado.

Ante el reporte, los cruzrojistas enviaron una ambulancia de soporte avanzado al sitio para atender la situación.

Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la mujer adulta y a la niña de 10 años sin signos vitales.

Autoridades investigan el doble homicidio

Tras el hallazgo, la escena quedó bajo custodia policial para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

El Organismo de Investigación Judicial deberá esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por el momento, la información disponible no detalla las circunstancias de las muertes ni la identidad de las víctimas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.