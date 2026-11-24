Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una balacera terminó con un hombre fallecido en el sector de Santa Rosa, Oreamuno, Cartago. Cruz Roja brindó detalles del incidente.
Según el reporte preliminar, al llegar a la escena, cuerpos de emergencia encontraron a un hombre de aproximadamente 35 años, sin signos vitales en la escena.
Al parecer, la víctima fue herida de bala a nivel de la cabeza.
La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes. Información en desarrollo.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.