Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Una balacera terminó con un hombre fallecido en el sector de Santa Rosa, Oreamuno, Cartago. Cruz Roja brindó detalles del incidente.

Disparos en la cabeza acabaron con la vida de hombre

Según el reporte preliminar, al llegar a la escena, cuerpos de emergencia encontraron a un hombre de aproximadamente 35 años, sin signos vitales en la escena.

Al parecer, la víctima fue herida de bala a nivel de la cabeza.

Escena

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes. Información en desarrollo.

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