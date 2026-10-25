Disparan a hombre en su motocicleta: víctima falleció en el sitio

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un homicidio en Puntarenas que cobró la vida de un hombre.

La información preliminar indica que la víctima viajaba en su motocicleta cuando otros dos sujetos, que se desplazaban en otra moto, lo abordaron y le dispararon. El hombre falleció en el lugar.

Este suceso ocurrió a eso de las 11:50 p. m. de este sábado 24 de octubre, en El Roble de Puntarenas.

El hombre fallecido fue identificado con el apellido Gutiérrez, de 53 años. Las autoridades encontraron una herida por arma de fuego en su hombro izquierdo.

De momento, el caso permanece en investigación.

Por: Camila Rosales Méndez

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