Diputados reaccionan al nombramiento de Patricia Vargas como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Patricia Vargas fue electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia al obtener los doce votos en la última votación prevista para este lunes. La magistrada de 52 años asume la jerarquía del Poder Judicial con el respaldo de los legisladores.

Los diputados reaccionaron al nombramiento y le desearon éxitos en su gestión. También plantearon los principales retos que esperan que atienda, entre ellos garantizar una justicia pronta y cumplida para la ciudadanía.

“Los 4 poderes de la República están presididos por mujeres”, declaró uno de los legisladores. Además, expresó su esperanza de que eso facilite el diálogo y amplíe los derechos de las mujeres en los próximos años.