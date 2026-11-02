Diputados cuestionan aportes del Poder Judicial a asociación solidarista de Patricia Solano

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Diputados cuestionaron a Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera, porque el Poder Judicial sigue depositando mes a mes un aporte patronal a la asociación solidarista Asociejud, pese a que ella recibió su cesantía al jubilarse en 2017, un pago equivalente a 12 años, y los legisladores sostienen que se trata de un doble beneficio.

Solano defendió que el Código de Trabajo permite a los magistrados mantenerse afiliados a las asociaciones solidaristas después de la jubilación, citó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República de 2019 y justificó el crédito de 128 millones de colones que recibió de la asociación para construir una vivienda en Parrita, al afirmar que cumplió todos los requisitos y que la deuda es a 30 años con una tasa del 8,9 %.