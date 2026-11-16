Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Los diputados condenaron el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y lo calificaron como un ataque a la libertad de expresión.

Las fracciones legislativas guardaron un minuto de silencio en honor a su memoria.

El diputado del Partido Liberación Nacional, Eder Hernández, dio a conocer la noticia antes de las 4 de la tarde en plena Asamblea Legislativa.



Asimismo suspendió sus labores por aproximadamente 15 minutos y, de 4 a 6 de la tarde, los legisladores se abocaron a hablar sobre el homicidio.

“Cuando se calla la voz de un periodista, sobre todo mandando un mensaje, esto fue a metros de distancia del asesinato de Parmenio Medina, le infunde miedo a toda la población de no denunciar”, declaró Claudia Robles, diputada del CAC.

Por otro lado, Álvaro Jiménez, jefe Fracción PLN, sostuvo que es un hecho grave y que se debe investigar hasta las últimas consecuencias.



Abriel Gondienko señaló que el crimen tiene características distintas porque la víctima realizaba denuncias constantes sobre corrupción.

“Esto es un golpe no solo a él y su familia, sino a la libertad de expresión, al periodismo, al libre ejercicio de la denuncia en este país”, expresó.

Además, Salvador Badilla, diputado PLN indicó que Costa Rica se está volviendo más peligroso al momento de realizar la profesión del periodismo y lamentó el fallecimiento de Camilo Rodríguez.

Kattia Calvo expresó su indignación de que el crimen organizado siga operando a plena luz del día.

José Miguel Villalobos sostuvo que matar a un periodista es quitarle la vida y quitarle una idea.

José María Villalta pide que el caso no puede quedar en la impunidad ya que este hecho es muy grave por solo informar con la verdad.



La presidenta de la República, Laura Fernández instruyó a todos los cuerpos policiales a cargo del Ministerio de Seguridad Pública para que apoyen la investigación y den con los responsables.

“Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, manifestó la mandataria.