Diputados celebraron la decisión de la presidente de no firmar el Acuerdo Transpacífico

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

La presidente Laura Fernández ordenó archivar de manera inmediata el Acuerdo Transpacífico y removió de su puesto a la ministra Indiana Trejos.

La mandataria comunicó ambas decisiones en materia de comercio exterior y afirmó que jamás pondrá en juego el futuro de miles de familias costarricenses.

Con la destitución de Trejos, el gobierno suma ocho bajas de funcionarios de alto nivel durante la administración Fernández Delgado.

Fernández sostuvo que es una persona transparente y que trabaja con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente. El Acuerdo Transpacífico es un tratado de libre comercio que reúne a 12 economías, entre ellas Japón, Australia y México, para facilitar el comercio.

El tema generó dudas entre varios sectores que habían manifestado su preocupación. El diputado José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, calificó el archivo del tratado como un triunfo de las organizaciones sociales y productivas.

Villalta mencionó a agricultores, palmeros, lecheros, cafetaleros y horticultores que señalaron el daño que el tratado haría al agro.

La diputada Diana Murillo, de Liberación Nacional, afirmó que la presidenta corta la cabeza a alguien en su gabinete para justificar malas decisiones.

Murillo agregó que el resultado es positivo y que los productores son los que ganan.