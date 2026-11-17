Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Diputados alertaron sobre posibles riesgos para la libertad de expresión tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, durante la sesión del plenario en control político.

Legisladores de oposición cuestionaron la falta de diálogo entre los poderes de la República y reiteraron la necesidad de buscar acuerdos frente a los problemas estructurales del país.

También expresaron preocupación por el riesgo que enfrentan los periodistas al realizar sus funciones.

En el debate, los legisladores insistieron en que la diferencia de criterios no debe convertirse en enemistad.

“Podemos sí pensar diferente, podemos cuestionar al gobierno, o se puede defender, eso es una oposición firme y eso es democracia. Pero no nos podemos convertir, compañeros y compañeras, en enemigos”, afirmó Eder Hernández.

Agregó que no se deben compartir las opiniones de Camilo para defender su derecho a expresarlas.

Edgardo Araya advirtió que el miedo no debe impedir la búsqueda de acuerdos para atender la crisis.

“Que no nos gane el miedo, compañeros y compañeras, que no nos gane el miedo de llegar a acuerdos y encontrar una solución a esta crisis”, manifestó, al plantear que la solución pasa por generar oportunidades para la gente.

Por otro lado, la diputada de la Unidad, Abril Gordienko, enfatizó la necesidad de fortalecer el presupuesto para seguridad.

“Si a la presidenta Fernández realmente le preocupa tanto la inseguridad, que ponga los recursos donde tienen que estar, en la fuerza pública para la prevención y vigilancia, en el OIJ para la investigación y la persecución y el apresamiento”, señaló la legisladora.

Añadió que esos recursos también deben destinarse al diálogo.

Desde el oficialismo, los diputados también se dirigieron al Poder Judicial y exigieron al Ministerio Público esclarecer los hechos.

“Ninguna diferencia, ningún señalamiento y ninguna controversia justifican que a una persona se le arrebate la vida de esa manera tan miserable”, expresó Mayuribe Guadamuz y Royner Mora.

Las reacciones se ampliaron a la ONU, que advirtió un efecto amedrentador sobre el periodismo, y a la Unión Europea, que calificó el ataque como una agresión a la libertad de prensa