Diputado denuncia presuntas amenazas para influir en voto sobre magistrada

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, denunció un presunto intento de extorsión del oficialismo contra el diputado liberacionista Jesús Calderón, con el fin de presionarlo para votar contra la reelección de la magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda.

Villalta calificó el hecho como una “conducta delictiva, extorsiva y vergonzosa” y aseguró que amenazaron al legislador con bloquear la concesión de una cooperativa de estibadores en Puntarenas, lo que habría dejado sin trabajo a familias que dependen de esa actividad.

“No me van a negar aquí que eso le intentaron hacer al diputado Calderón Calderón”, afirmó. La denuncia surgió durante la discusión sobre la reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya.

Por su parte, el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, afirmó que dialogan con todos los diputados y pidió a Villalta presentar pruebas si las tiene.