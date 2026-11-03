“Dios me protegió”: la historia de veterinaria que sobrevivió a un brutal ataque

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La historia de la veterinaria Jennifer Brenes, quien sobrevivió a un brutal ataque, se remonta a un sueño forjado con esfuerzo: su propia clínica en Guadalupe de Cartago.

Sin embargo, hace dos meses, un hombre de dos metros irrumpió con un martillo y le propinó 28 golpes en la cabeza, aunque su fuerza y su fe le permitieron escapar con fracturas en el cráneo.

Al mes del incidente, decidió regresar a trabajar con pasión y apoyada en Bluey, el perro que la acompaña en sus momentos de crisis, para inspirar a otras personas con gratitud.