¿Dificultad para orinar, disfusión y piedras en los riñones? Urólogo aclara consultas

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La dificultad para orinar, la disfunción eréctil y las piedras en los riñones son las tres consultas más frecuentes que el urólogo Francisco Cordero Ocampo aclara en Giros.

El especialista advierte sobre el riesgo de postergar la visita al urólogo por pena o miedo, y explica qué síntomas indican que la forma de orinar ya no es normal.

Además, detalla cuándo un paciente debe acudir de inmediato a emergencias por un cólico renal y a qué edad conviene iniciar los chequeos urológicos de rutina.