Dictan prisión preventiva a sospechoso de explotar sexualmente a menor de edad

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Juzgado Penal de Alajuela ordenó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Chavarría, quien figura como sospechoso de varios delitos relacionados con la explotación sexual de una persona menor de edad.

La medida se dictó después de que la Fiscalía dirigiera dos allanamientos en Alajuela.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría captado a la persona menor de edad, quien estaba en condición de calle, con la promesa de darle alojamiento.

El sospechoso permanecerá en prisión preventiva durante tres meses mientras avanza la investigación.