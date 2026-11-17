Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El portero Emiliano “Dibu” Martínez volverá a jugar este martes con la Selección de Argentina, un mes después de sufrir una fractura de mandíbula el pasado 17 de octubre en el partido entre el Chelsea y el Everton, y tras haber estado en el banquillo en el amistoso ante Uruguay.

En el compromiso contra Costa Rica, Martínez buscará igualar la marca de Sergio “Chiquito” Romero de 47 vallas invictas con la albiceleste, un récord que alcanzaría al llegar a 71 partidos con su selección.

El guardameta aprovechará el bajo promedio de gol de la tricolor, que en los últimos 10 juegos registra 11 goles y solo uno contabilizado en duelos particulares ante Argentina.