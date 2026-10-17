¿Día del Pan? La fecha que rinde homenaje a un alimento que trasciende el tiempo y las fronteras

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Día del Pan se celebra cada 16 de octubre como una fecha que rinde homenaje a la historia, el valor nutricional y el trabajo artesanal de uno de los alimentos más antiguos de la humanidad.

Panaderos, chefs y entusiastas del pan de todos los rincones del mundo se reúnen para compartir sus conocimientos, intercambiar recetas y mostrar sus creaciones.

Esta celebración se ha convertido en una plataforma para fomentar el intercambio cultural alrededor de un alimento que trasciende el tiempo y las fronteras.