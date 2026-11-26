Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un hombre de apellidos Barrantes Villalobos, conocido con el alias de “Caballos”, fue detenido en San Luis de Grecia, Alajuela. Se trata de un nuevo extraditable.

El sujeto es requerido por la justicia de Estados Unidos para enfrentar un proceso penal por delitos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó la captura e indicó que el sospechoso es requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Según la acusación, a Barrantes se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importar la droga a territorio estadounidense.

Forma parte de una nueva fase de extradiciones

La detención corresponde a la segunda fase de extradiciones coordinada entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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El caso forma parte de los procesos contra costarricenses requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con el narcotráfico.