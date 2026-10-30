Detienen joven denunciado por 20 personas por estafas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un hombre de apellido Quirós, de 23 años, fue detenido durante un allanamiento en Aserrí por su aparente vinculación con estafas de viajes denunciadas por más de 20 personas.

En el operativo se le decomisaron varios teléfonos celulares y documentos. Los denunciantes alegaron que compraron paquetes con la ilusión de viajar a países como Japón o Tailandia, pero pocos días antes del viaje les cancelaron y no les devolvieron el dinero. Algunos habían pagado más de un millón de colones en varios tractos.

Una de las afectadas relató que estuvo una semana insistiendo para que le pasaran el número de vuelo y nunca obtuvo respuesta. Según su testimonio, recibió mensajes en visto y le indicaron que los vuelos se habían sobrevendido.

Otra denunciante pidió que el organismo actúe porque son muchas las personas afectadas y solicitó la devolución del dinero.

El propio Quirós había conversado anteriormente con Noticias Repretel y había negado que se tratara de una estafa, prometiendo realizar la devolución del dinero.