Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un hombre de 63 años, de apellido Marín, fue detenido cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid, España, luego de que las autoridades descubrieran aproximadamente 6 kilos de cocaína ocultos en el interior de su equipaje.

Se trata del cuarto decomiso de droga registrado en lo que va de 2026 en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden, detalló que los oficiales abordaron a Marín en la terminal aérea y, tras inspeccionar el equipaje, localizaron la droga.

El hombre fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica, mientras que la legislación establece una posible pena de hasta ocho años de cárcel.

El caso se detectó luego de que los oficiales advirtieran el nerviosismo del pasajero, lo que llevó a agentes de la policía aeroportuaria y de la PCD a revisar sus pertenencias.

Este no es un hecho aislado. El pasado 13 de noviembre, un hombre de origen nigeriano, de 54 años, fue interceptado en la misma terminal cuando transportaba 75 óvulos en el estómago con un total de 1 kilo y 125 gramos de cocaína. Al igual que Marín, pretendía viajar a Madrid.

Por otra parte, en septiembre fue detenido un hombre de apellido Mijares, de 44 años y procedente de España, quien transportaba 6 kilos y 365 gramos de ketamina. Asimismo, el 24 de agosto las autoridades decomisaron más de 3 kilos de cocaína.