Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Un hombre de apellido Smith, de nacionalidad estadounidense, fue detenido como sospechoso de la muerte de una mujer de apellido López, de 24 años, cuyo cuerpo apareció dentro de una vivienda en un condominio de La Guácima, en Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hallazgo ocurrió cerca del mediodía, cuando un oficial de seguridad del residencial llegó hasta la casa de la joven y la encontró sin vida.

Cuerpo presentaba golpes y quemaduras

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte.

De manera preliminar, las autoridades observaron varios golpes y quemaduras en el cuerpo de la víctima. Estos elementos serán analizados durante los estudios forenses.

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Como parte de la investigación, los agentes detuvieron a Smith, quien será presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.