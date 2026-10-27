Detienen a principal sospechosa de matar a estadounidense

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Se confirmó la detención de la principal sospechosa de matar a estadounidense en Playas del Coco, durante el mes de setiembre del presente año.

Mujer fue llamada por el medio internacional Daily Mail como “Bikini Killer”.

Video de la sospechosa de matar a estadounidense

Caso tomó relevancia luego de que el OIJ realizara la publicación de un video, donde mostraba a una mujer señalada por el crimen.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima, un ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años, al parecer habría ingresado a un condominio en compañía de la mujer que aparece en el video, quien posteriormente habría salido del lugar tiempo después.

Imagen de la detenida

*Información en desarrollo.

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