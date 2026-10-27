Detienen a principal sospechosa de matar a estadounidense

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Se confirmó la detención de la principal sospechosa de matar a estadounidense en Playas del Coco, durante el mes de setiembre del presente año.
Mujer fue llamada por el medio internacional Daily Mail como “Bikini Killer”.
Caso tomó relevancia luego de que el OIJ realizara la publicación de un video, donde mostraba a una mujer señalada por el crimen.
De acuerdo a la versión preliminar, la víctima, un ciudadano estadounidense de apellido Fleming, de 74 años, al parecer habría ingresado a un condominio en compañía de la mujer que aparece en el video, quien posteriormente habría salido del lugar tiempo después.
*Información en desarrollo.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.