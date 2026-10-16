Detienen a policía por intentar ingresar celulares a máxima seguridad de La Reforma

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un oficial de la Unidad Especial de Seguridad Pública fue detenido por intentar ingresar celulares y dispositivos electrónicos a la cárcel de máxima seguridad de La Reforma.

El agente, de apellido Guzmán, permanece bajo custodia del Ministerio Público en Alajuela.

Inicialmente se le consultó como parte del protocolo si llevaba algún celular y él lo negó.

Durante la revisión habitual se le detectó una carpurera con celulares, cargadores y otros dispositivos tecnológicos.

El oficial forma parte de la Unidad Especial de Apoyo que brinda custodia a privados de libertad de alto perfil.

Se investiga si otros oficiales pudieran estar involucrados facilitando accesorios a los internos.

Extraoficialmente se señala que habría sido seducido por uno de los privados de libertad para entregarle los dispositivos.

Los privados de libertad de máxima seguridad logran burlar el bloqueo de señal celular enmascarando la ubicación del teléfono o conectándose con internet satelital.

Así lo explicó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia, al detallar los mecanismos que utilizan los internos.

“Se conectan con Starlink, por ejemplo, que es internet satelital, que no tiene chip”, declaró Aguilar. El ministro señaló que también enmascaran la ubicación del celular al conectarlo con otro teléfono que está en el exterior.

“El bloqueo de señal le corresponde, es una obligación por ley de las operadoras actuales”, aclaró el funcionario.

Asimismo, indicó que se han encontrado cargadores hechos con pilas y con cables extraídos de los plafones. “Esta ley es necesario reformarla, la tecnología cambia constantemente”, afirmó el ministro.