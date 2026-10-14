Jugador de Cartaginés y la selección detenido por préstamos gota a gota

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al jugador del Cartaginés y Selección Nacional, Carlos Barahona. Autoridades realizan allanamientos una serie de allanamientos.
El jugador nacional es sospechoso de préstamos gota a gota.
Además, lo vinculan con el grupo criminal de Los Gery.
Información en desarrollo.
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