Jugador de Cartaginés y la selección detenido por préstamos gota a gota

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al jugador del Cartaginés y Selección Nacional, Carlos Barahona. Autoridades realizan allanamientos una serie de allanamientos.

¿Por qué?

El jugador nacional es sospechoso de préstamos gota a gota.

Jugador del Cartaginés vinculado con grupo criminal

Además, lo vinculan con el grupo criminal de Los Gery.

Información en desarrollo.

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