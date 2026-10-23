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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron esta madrugada a un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) de 18 años, por sospechas de tenencia y distribución de pornografía infantil.
El operativo se realizó en Matina de Limón, cerca de la Ruta 32.
El sospechoso convivía con una menor de entre 12 y 13 años, en una relación de pareja. El OIJ está a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del caso.
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