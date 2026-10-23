Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron esta madrugada a un estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) de 18 años, por sospechas de tenencia y distribución de pornografía infantil.

¿Dónde se realizó el operativo?

El operativo se realizó en Matina de Limón, cerca de la Ruta 32.

Joven estudiante de la UCR mantenía relación con menor de edad

El sospechoso convivía con una menor de entre 12 y 13 años, en una relación de pareja. El OIJ está a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del caso.

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